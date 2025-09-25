Organismos de socorro entregan recomendaciones frente a los sismos presentados en zona de frontera

Norte de Santander

Luego de los movimientos sísmicos presentados en Venezuela y que se sintieron en gran parte de Norte de Santander, organismos de socorro entregan recomendaciones a la ciudadanía para actuar, en caso de emergencias.

“La alcaldía de Cúcuta, a través de la dirección de riesgos de desastres, informan que se han registrado seis movimientos sísmicos en la ciudad, cuyo epicentro ha sido el estado Zulia, en Venezuela. De estos seis, los que más se han sentido son los presentados a las 5:20 P.M. y a las 10:51 P.M. de este miércoles 24 de septiembre, con magnitudes de 6.1 y 6.4, pero con profundidades menores a 10 kilómetros”, indicó Fabián Alberto Prato Duarte, coordinador municipal gestión de riesgos de Cúcuta.

Hasta el momento, no se han registrado daños estructurales en ninguna edificación, ni en el casco urbano ni en zona rural.

¿Qué hacer ante los movimientos sísmicos?

Prato entregó recomendaciones sobre cómo actuar ante estos hechos:

Mantener la calma, no salir corriendo ni empujar.

Identificar las zonas seguras de nuestras viviendas, colegios, universidades o lugares de trabajo.

Una vez terminado el sismo, el importante evacuar de manera ágil y segura.

No usar ascensores.

Si conduce un vehículo, reducir la velocidad, hacerse hacia un lado de la vía y colocar las luces de parqueo.

Si está en la calle no hacerse debajo de instalaciones eléctricas o al lado de postes. Buscar zonas limpias y despejadas.

“De igual manera, recordamos que ante cualquier eventualidad o reporte de emergencia se encuentra habilitada la línea de Gestión del Riesgo 313 321 8204 y la línea de Bomberos 119”.