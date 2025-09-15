Corte ordenó pagar la pensión a una mujer que trabajó 19 años como trabajadora doméstica

JUSTICIA

En un nuevo fallo de tutela, la Corte Constitucional reiteró sobre la obligación de los empleadores de afiliar al trabajador o trabajadora doméstica al sistema general de seguridad social.

El caso es el de la señora Aura María Urrea de 72 años quien se desempeñó como empleada doméstica en la casa de María Marlene Canencio Muñoz, durante 19 años en la ciudad de Popayán, Cauca.

Aura María tenía un horario laboral de 8 am a 3 pm de lunes a viernes. Dentro de las labores que realizaba, estaba el aseo de la casa, paseaba al perro y cuidaba a la hermana de la señora Canencio.

Aura María recibía una remuneración de 500 mil pesos mensuales, 100 mil pesos de auxilio de transporte y, según su relato, la promesa de su patrona fue que “no debía preocuparse por su futuro puesto que se encargaría de su pensión por todos los años que trabajó a su servicio”.

Es decir, pese a que Aura María estuvo trabajando para la señora Canencio por 19 años, nunca recibió el pago de su seguridad social.

Ante estos incumplimietos y promesas que se quedaron en el aire, Aura recurrió a la tutela pues en la actualidad debe velar por su esposo, de 72 años, quien tiene afecciones de salud.

Asimismo, solo recibe 80.000 pesos al mes como beneficiaria del programa de adulto mayor y un valor de 60.000 pesos que recibe por cada trabajo de limpieza que realiza en una casa de familia.

Corte ampara los derechos de empleada doméstica

La Corte amparó, de manera transitoria, los derechos la dignidad humana, al mínimo vital y a la seguridad social de Aura María Urrea.

En ese sentido, le ordenó a su exempleadora pagar el 50% del salario mínimo mensual vigente mientras el juez laboral, que asumió el caso, se pronuncia en forma definitiva respecto de los derechos laborales derivados del contrato de trabajo entre las partes.

La Sala aclaró que la decisión deberá incluir la definición acerca del mecanismo mediante el cual la exempleadora asumirá y pagará los aportes que se hubieren dejado de cancelar en el marco de la relación laboral sostenida con la accionante.

