Mono Zabaleta lanza “Pa’ que les duela” y calienta motores para su nuevo álbum

El reconocido artista vallenato Mono Zabaleta estrena su nuevo sencillo “Pa’ que les duela”, una composición propia que mezcla picardía y emoción en la historia de un hombre que intenta conquistar a una mujer comprometida.

Con este lanzamiento, el cantante ofrece un adelanto de lo que será su próximo álbum, previsto para octubre, uno de los trabajos más esperados de su carrera.

El videoclip fue grabado en Valledupar, en formato de parranda vallenata, resaltando la esencia festiva del género. En la producción destaca su acordeonero Daniel Maestre, quien incorpora su famoso “pase de moda”, un movimiento que se ha viralizado en redes sociales y que conecta de forma especial con el público joven.

Este sencillo llega tras una intensa agenda de presentaciones en ciudades como Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá, donde Zabaleta ha reafirmado su lugar como uno de los exponentes más representativos del vallenato contemporáneo.

Con “Pa’ que les duela”, Mono Zabaleta reafirma su compromiso de innovar sin perder la raíz que lo identifica, ofreciendo una propuesta fresca, auténtica y profundamente vallenata.