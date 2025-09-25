¿Militares y policías podrían volver a votar en elecciones?: Esto proponen desde el Congreso

Colombia

El representante a la Cámara por el centro Democrático, José Jaime Uscátegui, radicó un proyecto de acto legislativo que busca restablecer el derecho al voto de los militares y policías activos.

La iniciativa propone además que los más de 450.000 integrantes de la Fuerza Pública en servicio activo, puedan sufragar en elecciones populares, bajo garantías de neutralidad institucional.

“Es importante que se abra el debate. En realidad, si los militares y policías pudieran votar, no serían sino el 1,14% del censo electoral, pero hay que reconocer que son ciudadanos plenos, porque si pagan impuestos y no tienen derecho a manifestarse en secreto en las urnas”.

Según el articulado propuesto para este proyecto de ley, en caso de ser aprobado, el Gobierno Nacional y a la Registraduría contarían con un plazo máximo de un año se para reglamentar “las condiciones logísticas y de seguridad para que los militares y policías puedan ejercer el derecho al voto”.

A propósito, indica el proyecto que “esto significa que la medida no aplicará de forma inmediata en las próximas elecciones, sino que entrará en vigencia con la reglamentación correspondiente, proyectándose para los próximos comicios generales”.

Ahora bien hay que señalar que esta iniciativa deberá superar 8 debates en el Congreso para convertirse en ley.