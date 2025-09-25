Maelo Ruiz: una voz inconfundible en la Salsa con una trayectoria que abarca más de tres décadas

Con más de 30 años de trayectoria, Maelo Ruiz se mantiene como una de las voces más queridas y respetadas de la salsa romántica. Nacido como Ismael Ruiz Hernández el 22 de octubre de 1966 en Nueva York, se trasladó a Puerto Rico a los cuatro años, donde comenzó a forjar su carrera musical.

A los 17 años debutó como cantante en la Orquesta de Pedro Conga, convirtiéndose en su primera voz y dando inicio a una carrera llena de éxitos.

Maelo ha colaborado con figuras como Tito Nieves, Jerry Rivera y Eddie Ávila, y ha sabido combinar la salsa clásica con sonidos contemporáneos. Entre sus grandes éxitos destacan No te quites la ropa, Te va a doler y Regálame una noche, canciones que han vendido miles de copias y siguen sonando en emisoras y plataformas digitales.

Este año, Maelo Ruiz sorprende con una nueva colaboración junto a Servando y Florentino, íconos del pop latino, en el tema “No te vayas”, una salsa pura que une generaciones y estilos. La canción ha sido bien recibida por los fanáticos, quienes celebran el regreso de Maelo con una propuesta fresca pero fiel a su esencia romántica.

A lo largo de su carrera, ha recibido reconocimientos como el Disco de Oro, el Premio Rumba de Oro y una nominación al Latin Grammy, consolidando su lugar como uno de los grandes exponentes del género.

Con “No te vayas”, Maelo Ruiz reafirma que su voz sigue siendo sinónimo de sentimiento, pasión y autenticidad en la salsa.