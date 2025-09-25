La UAESP y la Procuraduría, trabajan por el futuro de la recolección de basuras, en Bogotá

Colombia.

La Procuraduría General de la Nación, sostuvo una reunión con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), encabezada por su nuevo director, Armando Ojeda Acosta, en donde el Ministerio Público expresó su preocupación frente a la finalización del actual contrato en febrero de 2026.

Es importante precisar que, el estado de este contrato, podría poner en riesgo la continuidad de la recolección de basuras en la capital.

Según lo informado por el órgano de control, la eventual eliminación de estas áreas podría impactar directamente a cerca de 400 mil personas en condición de vulnerabilidad.

Frente a la situación, la Procuraduría propuso la conformación de mesas técnicas para tender puentes de entendimiento y asegurar un servicio de aseo eficiente, oportuno y de calidad para los bogotanos.

Además, las partes crearon un cronograma de trabajo para el desarrollo de mesas técnicas, con el objetivo de consolidar un plan integral que garantice la continuidad del servicio de aseo y ofrezca soluciones sostenibles en beneficio de la ciudad