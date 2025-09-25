Incautan más de 680 kilos de marihuana en vías de Santander

Bucaramanga

Un duro golpe contra las redes de microtráfico que delinquen en Santander propinó la Policía Nacional en las últimas horas. En un operativo adelantado por la Seccional de Tránsito y Transporte, fueron incautados más de 680 kilos de marihuana, que pretendían ser ingresados a Bucaramanga para su comercialización ilegal.

La Policía detectó una camioneta sospechosa

El procedimiento se llevó a cabo en un puesto de control ubicado sobre la vía La Fortuna – Bucaramanga, en jurisdicción del municipio de Betulia. Allí, los uniformados detectaron una camioneta de servicio particular que realizaba maniobras sospechosas, al parecer intentando evadir la presencia policial.

Durante el registro al vehículo, las autoridades hallaron 684 paquetes rectangulares cargados de marihuana escondidos en el automotor. En la acción fueron capturadas dos personas, quienes se movilizaban en el carro y ahora deberán responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

“Pretendía ser distribuido en las diferentes ollas en la ciudad bucaramanga. Capturamos estas dos personas e incautamos un vehículo tipo estaca. El tráfico de estupefacientes, muchas veces dinamiza otros delitos como homicidios y las lesiones la ciudad capital", coronel Néstor Rodrigo Arévalo, Comandante Departamento de Policía Santander.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las audiencias para definir la situación jurídica de los detenidos.