Huila avanza en capacitaciones para jurados de votación de Consejos de Juventud

Neiva

A menos de un mes del proceso electoral de los Consejos de Juventud, la Registraduría Nacional avanza en la capacitación de los jurados de votación en el Huila. En total, fueron designados 2.564 jurados en el departamento, de los cuales 760 estarán en Neiva. Estas capacitaciones se llevarán a cabo entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre, mientras que en la capital huilense se realizarán entre el 14 y el 17 de octubre.

En Neiva se habilitarán cuatro puntos de capacitación: el Sena Comercial en La Toma, el colegio INEM, el Liceo Santa Librada y el auditorio de Comfamiliar. Allí se espera instruir de manera detallada a quienes cumplirán este papel clave en la jornada electoral. Este proceso es fundamental para garantizar transparencia, eficiencia y seguridad en las elecciones juveniles.

Según Yadira Córdoba, delegada especial, comento que “cabe recordar que los candidatos a estos Consejos de Juventud son jóvenes a partir de los 14 años, estudiantes de grados décimo y once de diferentes instituciones educativas. Por su parte, los maestros de estos planteles serán designados como jurados de votación, aportando experiencia y acompañamiento en la jornada”.

Los listados de jurados fueron publicados en la página web de la Registraduría, así como en las alcaldías y colegios. En este proceso, el Huila tendrá un total de 351 curules a asignar, mientras que en Neiva se elegirán 17 consejeros municipales de juventud. Todo el calendario electoral avanza con normalidad y bajo estricto cumplimiento.