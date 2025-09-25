Hombre resultó herido en procedimiento policial en Bucaramanga

Bucaramanga

De acuerdo con el reporte de las autoridades, uniformados adscritos al CAI Café Madrid fueron alertados por la comunidad sobre un sujeto que portaba un arma de fuego en vía pública. Al llegar al lugar, el hombre emprendió la huida y, pese a las voces de alto de la Policía, intentó manipular un revólver.

¿Qué sucedió?

Ante la amenaza, uno de los uniformados accionó su arma de dotación, impactando al sujeto en el abdomen. El hombre fue trasladado de inmediato al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo observación médica y a la espera de intervención quirúrgica.

“La situación es aclara, está para defendernos a nosotros de todo tipo de delincuencia y más de estas personas. Hay un llamado de una persona que había cometido un presunto hurto minutos antes y nuestra Policía lo que hace es cumplir con su misión. El Policía actuó dentro de los parámetros legales, en defensa propia y de la población civil”, señaló el secretario del Interior de Bucaramanga, Gildardo Rayo.

Durante el operativo, la Policía incautó un revólver calibre 38 y adelanta las investigaciones correspondientes. Según las autoridades, el capturado presenta antecedentes judiciales por distintos delitos.