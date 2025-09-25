Hallaron muerto en un arroyo a mototaxista que se encontraba desaparecido en Turbaco, Bolívar

Cartagena

Los Bomberos Voluntarios de Turbaco hallaron en el arroyo Mameyal el cuerpo sin vida de Víctor Niño Arnedo, un mototaxista que se encontraba desaparecido en el municipio desde la mañana del domingo 21 de septiembre.

Sus allegados aseguraron a las autoridades que, ese día Víctor fue visto cerca de los estaderos del sector La Conquista. Todo indica que salió a hacer una carrera cerca del arroyo, pese a las advertencias de otros mototaxistas quienes le indicaron que había corriente fuerte.

Sin embargo, Niño Arnedo no acató y emprendió camino hacia la zona en mención. Al ver que pasaban las horas y no se sabía nada sobre su paradero, los familiares iniciaron la búsqueda en el municipio.

En la mañana de este lunes, lugareños hallaron la motocicleta dentro del arroyo Mameyal sin obtener rastro alguno de Víctor. Horas después, encontraron también en ese afluente un rosario que Víctor siempre portaba en su cuello.

Finalmente, luego de arduas labores los Bomberos Voluntarios del municipio hallaron el cuerpo en el arroyo, noticia que generó consternación en Turbaco teniendo en cuenta que el mototaxista deja dos niños pequeños.