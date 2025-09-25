Gobierno Nacional convoca elecciones atípicas en el Magdalena el 23 de noviembre

Magdalena

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, convocó a elecciones atípicas en el departamento del Magdalena y mediante el Decreto 1024 de 2025 se fijó el domingo 23 de noviembre como la fecha en la que los ciudadanos elegirán al nuevo gobernador que completará el periodo 2024-2027.

La decisión se produce tras la nulidad judicial de la elección de Rafael Alejandro Martínez, decretada por el Consejo de Estado al determinar que el exmandatario incurrió en doble militancia política.

El decreto establece que los partidos y movimientos tendrán 15 días calendario para inscribir candidatos, plazo que vence el 10 de octubre. La Registraduría Nacional organizará el proceso con 389 puestos de votación y 3.327 mesas, donde se espera participen más de un millón de electores habilitados.

El Ministerio del Interior indicó que se coordinarán acciones con la Asamblea Departamental, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para garantizar un proceso transparente y restablecer la gobernabilidad en el Magdalena hasta 2027.