El Magdalena está a la espera del decreto que fija fecha para elecciones atípicas a Gobernación

La política del Magdalena vuelve a las urnas luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado tumbara la elección de gobernador realizada el 29 de octubre de 2023. Sin embargo, la Registraduría Nacional del Estado Civil está a la espera de que el Gobierno expida el decreto que ponga fecha a los comicios atípicos.

Sin ese paso, no puede arrancar oficialmente la organización del proceso, indicó la entidad a través de un comunicado. Refirió también que el Ministerio de Hacienda ya dio luz verde al presupuesto, lo que permite a la Registraduría avanzar en la contratación de bienes y servicios para la jornada electoral.

Una vez salga el decreto, se publicará el calendario electoral y se activará toda la logística. Hay que decir que, en total, 1.097.636 ciudadanos podrán votar en esta elección: 550.080 mujeres y 547.556 hombres. La entidad prevé instalar 389 puestos de votación con 3.327 mesas en todo el Magdalena.