Este viernes se realizará el Reinado de las Mercedes en la Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena

Cartagena

En el marco de la conmemoración de la Virgen de las Mercedes, patrona de las personas privadas de la libertad, la Cárcel Distrital de Mujeres celebrará este viernes, 26 de septiembre, el Reinado de las Mercedes, con la participación de mujeres privadas de la libertad en un evento que une cultura, tradición y esperanza.

Este viernes, 26 de septiembre, a las 2:00 p. m., la Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena vivirá uno de los momentos más esperados en la conmemoración del mes de la Virgen de las Mercedes: el Reinado de las Mercedes, un espacio festivo y de integración en el que se elegirá a la “Señora de las Mercedes”, símbolo de alegría, fe y resiliencia.

Un mes de actividades culturales y espirituales

Durante todo septiembre, la Cárcel Distrital de Mujeres desarrolló una variada agenda en honor a la patrona de las personas privadas de la libertad. Entre ellas se destacan:

• Taller formativo con Google, que benefició a más de 40 mujeres privadas de la libertad, fortaleciendo sus capacidades digitales y de emprendimiento.

• Conversatorio “Champeta, identidad, cuerpo y territorio”, como espacio de reflexión sobre identidad, música y cultura cartagenera con los principales actores y pioneros del género.

• Encuentro cultural festivo Nuestra Señora de las Mercedes en la Carcel Distrital de Mujeres: donde se recrearon las tradiciones locales como expresión de pertenencia y memoria colectiva.

• Festival del Frito Cartagenero, resaltando los sabores y tradiciones de la gastronomía local.

• Actividades religiosas: misa y procesión por el día de la virgen de las mercedes, momentos de oración, que acompañaron espiritualmente a la comunidad privada de la libertad.

• Talleres de salud física, mental y espiritual, encaminados a fortalecer el bienestar integral de todas las PPL.

El pasado martes se llevó a cabo el Reinado de las Señoras de las Mercedes, un espacio inclusivo que exaltó la sabiduría y experiencia de las mujeres mayores de 45 años privadas de la libertad.

Este viernes, será el Reinado de las Mercedes, en el que participarán siete mujeres privadas de la libertad más jóvenes, quienes competirán por la corona oficial de esta conmemoración. Este evento busca resaltar la vitalidad, la cultura cartagenera y la fe como motores de transformación y esperanza en sus procesos de vida. Además, las participaciones deben ser ejemplares, contar con buen comportamiento y no tener faltas graves durante el tiempo que han estado internas.

La jornada incluirá la coronación de la nueva soberana, además de presentaciones culturales y espacios de integración que celebran el valor, la fortaleza y la esperanza de las mujeres participantes.

El director de la Cárcel Distrital de Mujeres, Enrique Luis Mercado, expresó: “Seguimos trabajando en el fortalecimiento de las habilidades de emprendimiento, la educación, la apropiación cultural y el sentido de pertenencia. Cada actividad que desarrollamos busca aportar al proyecto de vida de estas mujeres y a todo lo que gire en torno a no reincidir, logrando un proceso de resocialización óptimo. Queremos una Cartagena con oportunidades, cultura y esperanza para todas.”

La Virgen de las Mercedes es reconocida como la patrona de las personas privadas de la libertad, y su conmemoración cada 24 de septiembre se convierte en un momento de encuentro entre la fe, la cultura y la resocialización. Para la Cárcel Distrital de Mujeres, esta celebración reafirma el compromiso con la reintegración social, la transformación, la formación y el acompañamiento integral de las internas, en busca de una con Reincidencia Cero.