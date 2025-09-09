Comunidades bloquean vía Cúcuta-El Zulia por colapso en alcantarillado

Cúcuta.

La comunidad del barrio La Primavera, en Cúcuta, realiza este martes un cierre de la vía que conduce hacia el municipio de El Zulia, como medida de protesta por la prolongada crisis en el sistema de alcantarillado que afecta a la zona desde hace seis años.

Según Angie Granados, líder del barrio, la problemática inició en una sola vivienda y actualmente se ha extendido a tres barrios, incluyendo La Primavera y Antonio Santos, sector La Carolina. “Hace seis años tenemos esta problemática, las aguas negras inundan nuestro barrio. Esto es un problema de salud, una emergencia sanitaria en la que se están vulnerando los derechos de toda la comunidad”, afirmó.

Granados explicó que la situación se ha agravado por la construcción sobre los canales de aguas residuales, la falta de mantenimiento del alcantarillado y la ausencia de soluciones efectivas por parte de la administración local. A pesar de visitas de funcionarios y la apertura de mesas de trabajo, la comunidad asegura que no se ha resuelto la crisis. “Queremos que nos solucionen, no que nos digan que van a mirar y esperar”, afirmó.

El impacto en la salud de los vecinos es evidente, principalmente en los niños, quienes se exponen al contacto con aguas contaminadas. Granados mencionó incluso que actualmente hay un menor hospitalizado por gastroenteritis asociada a la contaminación y que la comunidad ha evitado accidentes mayores, como ahogamientos en los pozos inundados.

Los vecinos han agotado todas las vías legales disponibles, incluyendo derechos de petición, tutelas y acciones populares, pero denuncian que los procesos judiciales se demoran y no ofrecen soluciones inmediatas. Por esta razón decidieron cerrar la vía como medida de presión para que el alcalde Jorge Acevedo atienda sus reclamos.

La protesta mantiene interrumpido el tránsito en la carretera que comunica Cúcuta con Zulia, a la altura de los barrios La Primavera y Antonio Santos, sector La Carolina, y refleja la urgencia de una intervención definitiva para garantizar la salubridad y el bienestar de más de mil familias afectadas.