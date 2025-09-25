En Cartagena disminuyeron agresiones contra agentes de tránsito en un 75%

Cartagena

Gracias a las estrategias de prevención, campañas de concientización y fortalecimiento de la labor institucional, la Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT ha registrado una disminución significativa en los índices de agresiones contra los agentes de tránsito en un 75%.

Según las cifras reportadas, para el año 2022 y 2023, se registraron 15 agresiones contra los agentes de tránsito, donde se utilizó un arma cortopunzante u objetos sólidos duros como piedras y/o cascos para agredir a los servidores; mientras que para el 2024 y 2025, la cifra disminuyó a 3 casos reportados hasta la fecha.

Durante el informe, también se presentaron las cifras de accidentes de trabajo donde un vehículo se usó como medio para herir a un agente de tránsito, para el 2023, el informe reveló 7 casos, mientras que para el 2024 solo se reportó 1.

Otro dato destacable es la disminución en la severidad de las agresiones, que pasaron de involucrar el uso de objetos contundentes o vehículos por parte de los infractores, a manifestarse principalmente a través de ofensas verbales.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por una movilidad segura, ordenada y basada en el respeto mutuo entre ciudadanos y autoridades. Agradecemos a todos los actores viales por su colaboración y reiteramos nuestro llamado a mantener una conducta responsable y pacífica en las vías de nuestra ciudad”, explicó José Ricaurte, director del DATT.

Campañas como “Honorables Progenitoras” y “La Vía No es la Violencia” buscan sensibilizar a la ciudadanía, destacando que detrás de los uniformes azules hay seres humanos comprometidos con el servicio y la movilidad de la ciudad.

Este resultado positivo refleja el compromiso de la administración Distrital y de los cartageneros en promover una convivencia más respetuosa y segura en las vías, así como el esfuerzo de nuestros agentes por actuar con profesionalismo y cercanía en el cumplimiento de sus funciones.