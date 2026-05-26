Motociclista murió tras chocar contra un tractocamión en Mamonal: una menor está herida

Un accidente de tránsito registrado en la Variante Mamonal cerca al barrio Policarpa de Cartagena, dejó como saldo una persona muerta y otra herida, según el reporte preliminar entregado por las autoridades de tránsito.

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El siniestro ocurrió en el kilómetro 0+350 y estuvo involucrado un tractocamión de placas WNP 839, modelo 2020, y una motocicleta identificada con la placa YHJ 86H.

La víctima fatal fue identificada como Wilson Torres Rodríguez, quien conducía la motocicleta. De acuerdo con el informe oficial, el hombre sufrió graves heridas y fue trasladado hacia la Clínica Barú, pero falleció durante el desplazamiento al centro asistencial.

En la motocicleta también viajaba como parrillera Nicolle Sofía del Toro, de 17 años, quien resultó lesionada y recibe atención médica.

Las autoridades indicaron que el conductor del tractocamión salió ileso del choque. Según la hipótesis preliminar del caso, el vehículo pesado habría salido de un parqueadero sin tomar las precauciones necesarias, ocasionando la colisión con la moto.

El reporte señala además como posible causa del accidente la falta de respeto a la prelación vial por parte del conductor del tractocamión. Las investigaciones continúan para esclarecer completamente lo ocurrido.