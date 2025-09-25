Elección contralor de Antioquia bajo la lupa: Idárraga pide a la Procuraduría intervenir preventivamente

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia/ comparece en la Asamblea de Caldas

Varias denuncias por redes sociales han encendido las alarmas por presuntas irregularidades que estarían rodeando las elecciones de contralor en el país.

Una de las más grandes tendría que ver con el concurso de méritos para la elección del Contralor Departamental de Antioquia, pues advirtieron sobre posibles riesgos para favorecer a un candidato y la participación de candidatos con antecedentes cuestionables.

Frente a esto, el Secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, hizo un llamado a la Procuraduría para que intervenga de forma preventiva y garantice el proceso.

A su vez, invitó también a la ciudadanía para que vigile y denuncie cualquier posible irregularidad, que permita encender alertas a tiempo y garantizar transparencia en las elecciones de contralor para el periodo 2026-2029.

“Colombia necesita contralores independientes, no de bolsillo, que respondan al interés público y no a pactos políticos locales. De lo contrario, la impunidad en los territorios seguirá campante”.