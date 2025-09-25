El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El Pulso del Fútbol, 25 de septiembre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la eliminación del Once Caldas de la Copa Sudamericana.

Prensa de Ecuador apuntó contra el Once Caldas: “Campeones mundiales en festejar antes de tiempo”. (Photo by Jonh Jairo Bonilla/Getty Images)

Prensa de Ecuador apuntó contra el Once Caldas: “Campeones mundiales en festejar antes de tiempo”. (Photo by Jonh Jairo Bonilla/Getty Images) / Vizzor Image

Juan Cedeño

El Pulso del Fútbol, 25 de septiembre de 2025

El Pulso del Fútbol, 25 de septiembre de 2025

44:19

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Prensa de Ecuador apuntó contra el Once Caldas: “Campeones mundiales en festejar antes de tiempo”. (Photo by Jonh Jairo Bonilla/Getty Images)

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la eliminación del Once Caldas de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle. César dijo: “Una soberana cagada, uno en la vida no puede celebrar antes de tiempo. No lo dijeron los jugadores del Once Caldas, pero demostraron que no estaban en el partido”. Sobre el tema Steven agregó: “Fue un ridículo total, las imágenes que le están dando la vuelta al mundo con los jugadores encima del bus, solo se ven cuando un equipo gana”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad