En Jamundí el gobierno Nacional lanzó una apuesta histórica para electrificar taxis

El Gobierno dispondrá de $12 mil millones durante el último trimestre de 2025.

En el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que el Gobierno dispondrá de $12 mil millones durante el último trimestre de 2025. El objetivo es apoyar la compra de taxis eléctricos y la instalación de cargadores en las viviendas de los conductores.

El anuncio se hizo en el marco del Showroom nacional de taxis eléctricos, donde se dieron cita autoridades, gremios y empresarios del sector automotriz.

Desde allí, la ministra aseguró que la iniciativa no solo está pensada en el medio ambiente, sino también en mejorar las condiciones económicas de quienes viven del volante.

Con esta medida, el país avanza en la transición hacia un transporte público individual más sostenible, una meta que viene ganando espacio en la agenda nacional.

Más ahorro, menos emisiones

Actualmente circulan 300 taxis eléctricos en Colombia, pero la meta es mucho más ambiciosa: llegar a 54 mil vehículos renovados al 2036. Esto significaría reducir en un 34% las emisiones contaminantes que hoy genera el servicio.

El beneficio también es tangible en los bolsillos de los conductores. Según cifras del ministerio, un taxista que conduce un eléctrico pasa de gastar $1,8 millones mensuales en combustible a tan solo $636.mil. El ahorro del 43% se convierte en mayor rentabilidad para sus familias.

Además, los taxis eléctricos tendrán ventajas legales y operativas: no estarán sujetos a pico y placa ni al Día sin carro, recibirán 10% de descuento en el SOAT y 30% en la revisión técnico mecánica. Con estos incentivos, la apuesta busca acelerar la migración a esta nueva forma de movilidad.

El Plan

El impulso a los taxis eléctricos no es solo una decisión del Gobierno. El plan cuenta con el apoyo de alcaldías, gremios, bancos, el SENA y las compañías energéticas.

Mientras el SENA capacita a técnicos especializados para atender la nueva flota, los bancos ofrecen créditos diseñados para conductores.

Al mismo tiempo, las empresas de energía amplían la infraestructura de recarga para garantizar que el uso de estos vehículos sea viable en las ciudades.

En el sector automotriz, marcas como BYD, Auteco, Grupo Carrera, Sueléctrico y Renault ya tienen modelos eléctricos disponibles en Colombia, lo que permite que el programa tenga una oferta lista para responder a la demanda.

Una apuesta por la vida y la dignidad laboral

Durante su intervención, la ministra Rojas fue clara en el propósito:

“Nuestro compromiso es proteger la vida, aliviar el bolsillo de los trabajadores y reducir la contaminación. Con hechos, no con discursos, demostramos que el transporte público individual puede ser más limpio, más justo y más rentable”, afirmó.

El evento también tuvo un momento de homenaje. Con un minuto de silencio, el ministerio recordó a Óscar Becerra Aguirre, líder del gremio de taxis, resaltando su legado en la defensa de la dignidad laboral y en la construcción de una movilidad más justa para el país.