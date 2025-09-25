Diecisiete presos muertos hoy en enfrentamientos entre bandas en cárcel de Ecuador

Una nueva disputa entre bandas de narcotraficantes en una cárcel de Ecuador provocó al menos 17 muertos el jueves. Las autoridades encontraron cuerpos desmembrados.

La cifra, proporcionada por el organismo a cargo de las penitenciarías (SNAI), eleva a 30 el número de presos muertos en circunstancias similares en los últimos tres días. También falleció un guardia penitenciario, en medio de una ola de violencia sin precedentes en la nación que hace una década era tranquila.

Imágenes difundidas en redes sociales, y verificadas por la AFP, muestran a una decena de hombres tendidos en el suelo con el torso desnudo y varios de ellos decapitados en la cárcel de la costera Esmeraldas, capital de la provincia homónima en el norte del país. Más temprano, la Policía había dado un balance preliminar de diez fallecidos.

Le puede interesar: Gobierno de Ecuador acusa “terrorismo” en protestas contra eliminación del subsidio al diésel

El centro de Esmeraldas tiene capacidad para 1.100 reclusos pero en 2022 albergaba a más de 1.400, de acuerdo con el SNAI.

El lunes, enfrentamientos entre reclusos en la penitenciaria de Machala, ciudad costera cercana a la frontera con Perú, terminaron con la muerte de 13 presos y un guardia. Otras 14 personas quedaron heridas, según información oficial.

Lea también: Ecuador: Corte Constitucional da vía libre para consulta popular sobre Asamblea Constituyente

Gran parte de la droga que se produce en Colombia y Perú, los mayores exportadores de cocaína mundiales, sale por los puertos de Ecuador y se consume en Estados Unidos y Europa.