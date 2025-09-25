Ecuador: Corte Constitucional da vía libre para consulta popular sobre Asamblea Constituyente

La Corte Constitucional de Ecuador emitió dictamen favorable para que se incluya en la consulta popular, que promueve el gobierno de Daniel Noboa, una pregunta que busca establecer una Asamblea Constituyente.

Así, los ecuatorianos irán a las urnas el próximo 16 de noviembre para decidir si se conforma una Asamblea Constituyente que reemplace la Constitución vigente desde el mandato de Rafael Correa, como una iniciativa del actual presidente Daniel Noboa.

El tribunal constitucional emitió el dictamen al considerar que el mandatario subsanó algunas observaciones realizadas por los magistrados a su propuesta inicial.

Entre los aspectos modificados figura el proceso de elección de los asambleístas que formarían la cámara constituyente y el tamaño de las circunscripciones, y aseguró que ahora sí cumplen con los parámetros constitucionales.

Así, e Consejo Nacional Electoral deberá incluir en la papeleta de la consulta: la pregunta, el estatuto y la distribución de asambleístas constituyentes aprobados en el dictamen.

📌IMPORTANTE| La @CorteConstEcu emite dictamen favorable para la consulta sobre una asamblea constituyente y garantiza que con claridad y lealtad sea el pueblo quien decida el futuro del país. pic.twitter.com/ZU6ejHBNFE — Corte Constitucional (@CorteConstEcu) September 25, 2025

¿Qué otras preguntas incluirá la consulta popular de Ecuador?