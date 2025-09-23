Gobierno de Ecuador acusa “terrorismo” en protestas contra eliminación del subsidio al diésel

Continúan las protestas en Ecuador por la eliminación del subsidio al diésel que propuso el gobierno de Daniel Noboa. Este martes, 23 de septiembre, se desarrollará la segunda jornada de concentraciones focalizadas, con bloqueos en las provincias de Pichincha e Imbabura.

Se espera que más organizaciones se unan a las manifestaciones, tras la adhesión de comunidades indígenas, que protestaron frente a la sede temporal de la Presidencia en Lacatunga, capital de la provincia de Cotopaxi.

El lunes, se presentó un ataque al cuartel policial del municipio de Otavalo en Imbabura. Cerca de mil manifestantes vandalizaron esta estación, lo que provocó que dos agentes resultaran heridos.

La Policía reportó daños a las instalaciones de la institución y en las viviendas de los servidores policiales, así como vehículos policiales y civiles incendiados.

La ministra ecuatoriana de Gobierno, Zaida Rovira, calificó este ataque como un “acto terrorista” y advirtió de una posible escalada de situaciones similares en medio de las protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que anunció paro nacional.

Sin embargo, la funcionaria descartó que tras esos ataques esté la población local “y menos la población indígena”. 47 personas fueron detenidas y Rovira resaltó que, entre ellas, hay dos extranjeros, presuntos integrantes de la organización delincuencial transnacional Tren de Aragua.

Cabe apuntar que este grupo de origen venezolano es catalogado por el Gobierno de Ecuador como “terrorista”.

“Fuerzas terroristas” detrás del paro en Ecuador: Gobierno de Noboa

Rovira aseguró que “no estamos frente a actos de protesta, que son totalmente legítimos, estamos viviendo en este momento actos de terrorismo”.

La jefa de la Cartera del Gobierno de Noboa también alertó que: “Lamentablemente, lo que estamos viendo en redes es que anuncian que esto será progresivo, que este es el inicio, entonces estamos esperando ataques realmente fuertes de estos elementos”.

En relación con la detención de dos presuntos integrantes del Tren de Aragua, Rovira desarrolló que “por la magnitud de los ataques y por las escenas que vemos de cómo estaban armados y cómo entraron, de forma tan alevosa a atacar y agredir”, se concluye que hay “fuerzas terroristas atrás de estos grupos”.

De igual forma, en días pasados, la ministra apuntó al “Correísmo”, el movimiento político de Rafael Correa, el presidente del país entre 2007 y 2017, de estar detrás de las movilizaciones que empezaron hace más de una semana.

No entregó detalles, pero la funcionaria dijo que “existen personas, actores políticos y autoridades que están detrás del financiamiento y de esconder, incluso, a estos grupos”. Una investigación al respecto estaría en proceso.

“Éstos que han causado estos desastres, son focos, son pequeños grupos, pero que están fuertemente armados”, advirtió Rovira.

¿Cómo avanzan las protestas por la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador?

El Gobierno de Ecuador busca liberar 1.100 millones de dólares anuales con esta medida. Señalan que ese dinero se destinará a proyectos de protección social, además de incentivos para pequeñas y medianas empresas, y que no negociarán la eliminación del subsidio.

Sin embargo, organizaciones indígenas exigen que se derogue esa medida, argumentando que el alza del precio del diésel, que pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón encarecerá la vida de los ecuatorianos.

Rovira indicó que las fuerzas del orden han actuado de forma inmediata para desbloquear cierres temporales de vías. No obstante, la ministra subrayó que el llamado al diálogo “es permanente”.

Por otra parte, agregó que el paro, en realidad, se trata de “un intento de desestabilización del Estado“ porque ”con el transcurrir de las horas, los requerimientos van avanzando y cualquier medida que tome el Gobierno, cualquier acción que hagamos, ellos la van a incorporar a ese pliego de peticiones".

El presidente Noboa se sumó a las acusaciones de Rovira: “Estamos ahora peleando una batalla contra el sectarismo, contra la gente que quiere desestabilizar al Ecuador y no vamos a ceder ni un milímetro”, tal como dijo durante un acto público en la provincia de Cotopaxi, en el centro andino del país, donde hubo protestas a favor y en contra del Gobierno.

Tras la primera jornada del paro, permanecen los bloqueos en la vía Panamericana Norte, donde se libraron varios focos de enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden. Asimismo, el Ministerio de Educación anunció que las clases presenciales están suspendidas en 11 provincias del país.