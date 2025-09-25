Después de años de espera, el Movistar Arena vibró al ritmo de Camila

La noche del 24 de septiembre, el Movistar Arena fue testigo del retorno de Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo, más conocidos como Camila, que en medio de su gira “Regresa Tour” 2025, se reencontraron con el público capitalino, que fue testigo de este acontecimiento histórico que marca la música latina en el país.

El concierto tuvo una producción con un impecable sonido y escenografía. El evento abrió sus puertas al público a las 6:00 p.m., donde los fans se ubicaron en sus asientos, se escuchó música ambiental mientras esperaban el show estelar. Transcurrido el tiempo, Shaira dio una presentación en la que mostró su dulce y potente voz, junto con una amplia puesta en escena.

Cerca de las 9:30 p.m. Camila inicia su espectáculo, permitiendo ver imágenes conmovedoras del transcurso de la banda en los años, desde el 2003 hasta la actualidad. Todo el show estuvo cargado de emociones y música vibrante, mostrando el desarrollo e inspiración de cada uno de los integrantes de la banda por medio de videos cortos que reflejan su trayectoria y en lo que se han convertido hasta ahora.

“Regresa Tour” 2025 inspiró al público con éxitos como: “Mientes”, “Aléjate de mí”, “Fugitivos”, “Coleccionista de canciones”, entre muchas otras. El show finalizó a las 11:30 p.m. con el esperado “Todo cambió”, generando conmoción en el público. Camila es una banda que ha estado en la memoria de muchos colombianos que, a través de sus canciones le han cantado al amor y desamor, construyendo un legado importante en los corazones.

Camila aterriza el 26 de septiembre en el Centro de Eventos La Macarena de Medellín, entradas por TaquillaLive y el 27 de septiembre en el Diamante de Béisbol de Cali, entradas en La Tiquetera. Con esta gira, el trio mexicano reafirma su legado como uno de los grupos más icónicos del pop latino.