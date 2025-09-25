¿Cuál es la mejor manera de colgar el papel higiénico? Según salud, ciencia y expertos

Aunque a simple vista parezca trivial, la orientación del papel higiénico ha despertado debates por muchos años. De esta forma, el mundo se divide en dos bandos: el estilo ‘over’, con la hoja colgando hacia el usuario, y el ‘under’, con el rollo más próximo a la pared.

Cabe destacar que lejos de ser una mera preferencia estética, este dilema tiene raíces históricas y hasta científicas. Por ejemplo, la patente original del siglo XIX, atribuida a Seth Wheeler, ya mostraba el diseño en la posición ‘over’, lo que para muchos constituye la prueba de su “correcta” utilización.

No obstante, investigaciones recientes han aportado nuevos argumentos que van más allá de la tradición. En este orden de ideas, expertos en ergonomía y psicología sugieren que la orientación puede influir en la percepción de orden, limpieza e incluso en la eficiencia del uso.

Adicionalmente, estudios también señalan que el método ‘over’ reduce el contacto con la pared y, por ende, posibles contaminantes, mientras que el ‘under’ puede ser más práctico en ciertos espacios reducidos.

¿Qué dicen los expertos sobre higiene y riesgos?

Primrose Freestone, profesora de microbiología clínica en la Universidad de Leicester, aportó a la discusión una mirada distinta al eterno debate sobre la orientación del papel higiénico.

En declaraciones al Daily Mail, sostuvo que la posición ‘under’ resulta más higiénica porque permite arrancar el papel con una sola mano, lo que permite minimizar el riesgo de contaminación cruzada.

Según su análisis, el estilo ‘over’ obliga con frecuencia a usar ambas manos, lo que incrementa la probabilidad de transferir bacterias, sobre todo si una de ellas ya tuvo contacto directo con materia fecal.

La experta hizo énfasis en que este aspecto no es un detalle menor, pues los baños, especialmente los públicos, concentran múltiples fuentes de microorganismos.

Desde otra perspectiva, estudios recientes revelan que superficies aparentemente inocuas, como tapetes de baño, pueden acumular más bacterias que los propios asientos del inodoro.

Este hallazgo reforzó la necesidad de evaluar los hábitos cotidianos desde una perspectiva de higiene y prevención, y abrió un nuevo frente en un debate que parecía limitado a gustos personales.

¿Existe consenso científico sobre la mejor opción?

La discusión sobre la orientación del papel higiénico sigue abierta y lejos de alcanzar un consenso definitivo.

Por su parte, Christian Moro, profesor asociado en ciencias de la salud y medicina en la Universidad Bond de Australia, advirtió que el método ‘under’ implica un mayor riesgo de contacto con la pared trasera, lo que facilita la transferencia de gérmenes a la superficie. Este detalle, aparentemente menor, podría afectar la higiene de los siguientes usuarios.

Frente a esta postura, las encuestas mostraron una clara inclinación hacia el estilo ‘over’, con un 70% de preferencia, mientras que solo un 30% se mantiene fiel al ‘under’. Estos datos reflejan que la elección no es meramente estética, sino que involucra percepciones de limpieza, comodidad y seguridad sanitaria.

Finalmente, en este sentido, el debate también expone cómo las decisiones cotidianas, incluso las más automáticas, tienen un impacto directo en nuestra salud; la orientación del papel higiénico se convierte en un símbolo de cómo los hábitos pequeños pueden abrir discusiones mucho más profundas.