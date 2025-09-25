Colombia no tiene la capacidad de producir el armamento necesario: afirman expertos

Aunque Colombia tiene capacidad para producir cierto tipo armamento de calidad, lo cual se realiza a través de Indumil, varios expertos afirman que el país no tiene la facultad para producir la totalidad de sus necesidades en materia de equipamiento militar y policial.

Esto se debe a que el país depende en gran medida de compras a empresas y Estados extranjeros.

“Colombia ya viene fabricando sus armas desde hace más o menos 18 años, con una especialización que se ha dado desde Indumil y los procesos de armería y artillería desde fuerzas militares, Policía y Aerocivil. El asunto es que esa producción de armas no ha llegado ni siquiera a la mitad del total de las armas que se necesitan o a la dotación total de las unidades que hoy están activas”, afirmó Andrés Nieto, director del observatorio de seguridad de Universidad Central.

Además, el especialista en gerencia de la Defensa Nacional y corresponsal internacional, Néstor Rosania, asegura que está decisión por parte de Petro sobre la fabricación del armamento podría terminar si se da un cambio de gobierno.

“Es la diferencia entre una política de gobierno y una política de Estado....Si llega un gobierno de derecha pues sabemos que va a desarmar todo eso y va a volver a una alianza total con los Estados Unidos y el armamento gringo...el piso del tema es que Colombia no mantendría esa política si hay cambio de gobierno”, aseguró.

Además, según el analista, Andrés Macías, para que la producción de armas sea relativamente rentable, se requiere de un gran esfuerzo fiscal para que pueda haber recursos suficientes para investigación, desarrollo tecnológico y producción.

Asimismo, señaló que para que Colombia se consolidé como un gran productor de equipo militar en el mundo, “requiere de mayores niveles de inversión en desarrollo científico y tecnológico”.

La transición a esta nueva medida tomada por el gobierno no será rápida, razón por la que los expertos se preguntan qué sucederá durante este tiempo.

“En este momento Colombia no tiene la capacidad, es una realidad no solo porque no se han fabricado todas las armas que se necesitan acá sino precisamente por la talanquera jurídica y la talanquera fisca, es decir, ¿Cómo vamos a tramitar esas cláusulas que se han firmado? ¿de dónde va a salir el dinero?, el tema no es fabricarla sino que eso cuesta y un punto adicional que al parecer se deja fuera de la mesa es que no solo son las armas también hay que ponerse en el radar los repuestos especialmente de aeronaves el ensamblaje que se tiene que hacer del mismo y la gran capacidad operativa y logística”, aseguró Andrés Nieto.

Finalmente, aseguran que esta decisión por parte del gobierno responde más a un hecho político que a un ámbito técnico, por lo que sería incierto afirmar que en este momento o en poco tiempo Colombia pueda suplir las necesidades que tiene en cuanto a armamento por parte de las autoridades.

También le pueda interesar: Mindefensa confirma la producción de 400 mil fusiles que reemplazarán los Galil desde julio de 2026