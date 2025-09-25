Colombia le dice adiós al fusil Galil: su reemplazo será fabricado en el país

Colombia

La Industria Militar de Colombia (INDUMIL) presentó el prototipo de un fusil de fabricación nacional que marca un hito en la modernización de las Fuerzas Militares y en la autonomía tecnológica del país.

El arma, concebida con más del 85% de componentes producidos en Colombia y con la meta de alcanzar el 100% en los próximos años, promete reducir en un 25 % el costo frente al actual fusil Galil.

El nuevo diseño, más liviano y resistente, responde a las necesidades de las tropas en escenarios de combate variado: su estructura de polímeros de alta resistencia (65 %) y acero (35 %) mejora la maniobrabilidad, simplifica el mantenimiento y soporta ambientes extremos de selva, mar y desierto.

Además, incorpora un riel Picatinny que permite integrar miras ópticas, linternas y designadores láser, entre otros accesorios.

Las pruebas de campo iniciarán en octubre con 10 prototipos, como parte de la segunda fase del proyecto, que ya registra un 75 % de avance.

La tercera fase contempla el montaje de las líneas de producción y la fabricación en serie a partir del segundo semestre de 2026, con una proyección de 80.000 unidades anuales para reemplazar cerca de 400.000 fusiles en un plazo estimado de cinco años.

Durante la presentación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, destacó que este desarrollo “marca un paso decisivo hacia la independencia en materia de armamento y la consolidación de la industria de defensa nacional”.

Por su parte, el coronel Juan Carlos Mazo, director de INDUMIL, recordó que, tras la suspensión de la relación comercial con Israel, la empresa dispone de 8 000 cañones en inventario para garantizar la transición sin afectar la operatividad de las Fuerzas Armadas.