Caso UNGRD: Exministro Luis Fernando Velasco con medida de arraigo en la Dijín

Desde horas de la mañana este 25 de septiembre, el exministro Luis Fernando Velasco, salpicado en el escandalo de corrupción de la UNGRD, se encuentra en diligencia de arraigo en la DIJIN de la Policía, con el fin de dejar en firme su apoyo a la justicia.

¿Qué es diligencia de arraigo?

En este caso, la diligencia de arraigo es un procedimiento legal que utiliza la justicia para garantizar que el exfuncionario evada los procesos, y pueda ser localizado con facilidad.

Este proceso implica la restricción de su libertad de movimiento, residencial o de salir del país, a través de una orden judicial, y se lleva a cabo para fines de investigación, protección de personas o bienes jurídicos, o para asegurar su comparecencia en el proceso legal. Incluso, el pasaporte del funcionario queda retenido como medida provisional.

