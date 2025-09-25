Cartagena mejora sus resultados en el Índice de Desempeño Fiscal a nivel nacional

Cartagena

En su más reciente informe, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) dio a conocer los resultados del Índice de Desempeño Fiscal (IDF) 2024, siendo Cartagena una de las ciudades que más se destacó.

La capital de Bolívar pasó de 59,2 en 2023 a 63,4 en 2024. Esto significa que la ciudad pasó de nivel “Riesgo” a nivel “Vulnerable”. En comparación con el resto de capitales, Cartagena pasó del puesto 21 en 2023 al puesto 6 en 2024.

El alcalde Dumek Turbay celebró los resultados de este informe y aseguró que este es el resultado del buen comportamiento del Distrito de Cartagena como ente territorial.

“Vamos mejorando cada vez los informes y la evaluación que se hace de la información que transmitimos del comportamiento nuestro como ente territorial son favorables. Felicito a Camilo Rey, secretario de Planeación y a todo su equipo que han hecho un gran esfuerzo porque la ciudad pueda conversar tranquilamente con una entidad que evalúa cómo se comportan las regiones, cómo se comportan las ciudades. Entonces, nos llena de mucha emoción y eso ratifica más que el proceso de mejora continua de la alcaldía como empresa cada día es mejor”, expresó Turbay.

Cabe recordar que solo dos ciudades capitales en Colombia están en un nivel mejor que “vulnerable”.

¿Qué es el Índice de Desempeño Fiscal?

El Índice de Desempeño Fiscal (IDF) es un indicador que evalúa la gestión financiera de los municipios y departamentos en Colombia, midiendo su viabilidad fiscal, capacidad de generar recursos propios, niveles de endeudamiento, inversión y gestión financiera.