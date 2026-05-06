La Cinemateca Distrital tendrá nueva sede en el proyecto Nuevo Chambacú tras acuerdo del Distrito

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, junto a representantes del Consejo de Cine de la ciudad se reunieron para concertar cuál sería el mejor sitio para que sea construida la Cinemateca Distrital, uno de los proyectos y metas estratégicas del Plan de Desarrollo 2024 - 2027, para fortalecer el arte y la cultura.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Como un “acuerdo histórico” fue descrito por Mónica Taboada, Rafael Porto y Beto Rosero, miembros del Consejo de Cine de Cartagena, la decisión del mandatario de reformular un proyecto inicial de ubicar la Cinemateca en el Pie de La Popa, aledaña al Complejo de Raquetas, en la avenida del Lago.

Por ello, el Consejo solicitó un espacio de diálogo con el mandatario para tomar decisiones sobre el tema; allí expresaron su satisfacción por “la disposición y apertura del alcalde para redefinir el sitio”.

El gran anuncio del encuentro del alcalde Dumek Turbay fue que, tras escuchar las peticiones ciudadanas, la Cinemateca Distrital de Cartagena se construirá en el Nuevo Chambacú, en un predio de 1000 m2 aledaño al hangar de los coches eléctricos.

“Nuestro propósito es complacer y contentar a la gente. Yo quiero que nuestros cineastas y cinefilos de la ciudad estén satisfechos con las decisiones que tomamos. Y no podíamos ignorar las inquietudes de 300 ciudadanos, miembros del Consejo, la asamblea de la ciudad”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

El IPCC y Edurbe presentarán el nuevo proyecto con sus diseños en un plazo de 15 días para ser socializado con el Consejo de Cine de Cartagena y avanzar en la construcción.

Cabe recordar que el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, en su primera fase de Ligas Menores, será abierto el próximo viernes 15 de mayo.

“La Cinemateca Distrital de Cartagena de Indias es uno de los proyectos culturales más importantes de Cartagena en décadas. Protegería la memoria audiovisual de la ciudad, fortalecerá el turismo cultural, dinamizará la economía creativa, generará oportunidades para jóvenes, atraerá cooperación nacional e internacional, fortalecerá la marca ciudad, y consolidará a Cartagena como la capital audiovisual de Colombia”, manifestó Rafael Porto, del Consejo de Cine.

En Nuevo Chambacú, la Cinemateca contará con todos los componentes, ventajas y beneficios, en cuanto a simbolismo social, accesibilidad, conexión urbana y capacidad logística.

“La Cinemateca será una bandera de transformación social, gracias a su capacidad de integración social, su sostenibilidad, su apropiación ciudadana, y su potencial turístico y cultural. Será un nuevo polo cultural de Cartagena que promueva la revitalización del sector, el disfrute del espacio público y la re conexión con la historia étnica, la identidad urbana y nuestras raíces”, explicó Turbay.

La Cinemateca trascenderá alcaldes y gobiernos

La Cinemateca como espacio cultural y artístico de Cartagena también será formalizada, por medio de un proyecto de acuerdo, en el segundo periodo de sesiones ordinarias del Concejo en junio; para que así tenga toda la robustez jurídica, financiera y de autosostenibilidad como política pública que trascienda mandatarios y gobiernos.

“La potencialidad que tiene Cartagena con una cinemateca para el turismo cultural y la educación es grandísima. Que brille y sea importante para la ciudad, para el turismo y el cine, que son sectores que dinamizan la economía y generan empleo. Una cinemateca no es solo para ver películas, sino que impacta en el cine nacional e internacional; más en la ciudad que tiene el festival más longevo de Latinoamérica”, indicó Beto Rosero, productor audiovisual y miembro del Consejo de Cine.

Mónica Taboada exaltó que la Cinemateca Pública fortalecerá la formación ultural para los cartageneros. “Una cinemateca propicia mucho la formación. Una cinemateca empieza a formar futuros técnicos, productores. Jovenes de barrios periféricos soñando con la gran pantalla. Muchas más películas como La Suprema en Cartagena”.

Los consejeros, en representación del gremio afirmaron al unísono que la Cinemateca impulsará un nodo nacional y regional de la cinematografía de Colombia. “Y sabemos que lo podemos lograr; incluso como lugar de resguardo para el archivo de las Fiestas de Independencia, pues una ciudad sin imagen no existe, no tiene cara. Y la imagen lo permite el cine, lo audiovisual”.

“Estamos hablando de hacer el archivo del futuro de nuestra Superciudad. El impacto intergeneracional: la cultura al igual que el deporte puede cambiar personas, y a través del cine lo podemos lograr”, expuso Rosero.

En este momento, según explicó Porto y Rosero, Cartagena puede tener la cinemateca distrital más grande del país. “La iniciativa de Barranquilla es privada, la única Cinemateca Distrital es de Bogotá. Si aparece una Cinemateca, que además sería más grande que la de Bogotá, estaríamos hablando de un logro histórico para la ciudad”, afirmaron.

“Sumando al FICCI y a la comisión fílmica, estamos hablando de hacer de Cartagena la capital del cine a nivel nacional y continental con la nueva Cinemateca Distrital”, puntualizó Rosero.

En conclusión, Turbay destacó: “Estoy muy contento porque Nuevo Chambacú no sólo se convertirá en una bandera de transformación social, en un lugar que por años significó abandono, oscuridad e ilegalidad, a través del deporte, la recreación y el animalismo; sino que también será epicentro del cine y la cultura”.

El alcalde indicó que el lunes 25 de mayo será la presentación oficial del proyecto de Cinemateca en Chambacú, con financiamiento de recursos públicos de la Alcaldía de Cartagena.

Cartagena como la meca nacional del cine

Según el Consejo de Cine, el ecosistema audiovisual cartagenero es hoy una realidad consolidada. Existen más de 100 empresas audiovisuales activas en la ciudad, 371 empleos directos en el sector, más de $19.700 millones de pesos generados por la industria audiovisual, más de 330 profesionales y tecnólogos graduados cada año en áreas relacionadas con cine y audiovisuales y más de $450 mil millones de pesos en inversiones audiovisuales recientes en Cartagena.