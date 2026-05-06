Distrito proyecta la construcción de un nuevo Centro Administrativo tras socialización con sindicato

Durante una reunión sostenida con líderes sindicales del Distrito de Cartagena, el alcalde Dumek Turbay confirmó que la administración distrital avanza en estudios y diseños para la próxima construcción de un gran Centro Administrativo Distrital, una obra estratégica que busca reunir en un solo lugar gran parte de la oferta institucional de la Alcaldía Mayor de Cartagena; así como también las sedes de entidades como la Contraloría Distrital, la Personería y el Concejo.

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La reunión fue realizada para atender una serie de reclamos y demandas de dichas organizaciones sindicales, en aras de concertar soluciones que dignifiquen sus derechos laborales y evitar futuras manifestaciones o desacuerdos.

Entre los temas que pusieron sobre la mesa los representantes sindicales estuvo el pago de cesantías retroactivas, “un problema que generó y dejó en el aire el anterior gobierno distrital; lo que dejó un déficit de varios miles de millones de pesos e incertidumbre a 41 trabajadores que en edad de pensionarse que tienen temor a su futuro financiero y familiar”, expuso Antonio Cabarcas, representante de Sintraofipucar.

Ante esto, el alcalde Dumek Turbay manifestó: “La decisión mía es reconocerlos. Es conciliar y llegar a acuerdos para las formas de pago de los dineros que se les adeudan. Definir la versatilidad financiera para que no pase de febrero del año entrante para que todos estén bien liquidados”.

Y subrayó: “No vamos a trabajar para enredarlos, ni para embaucarlos o para buscar figuras jurídicas para no pagarles. Vamos a enfocarnos en darles la solución que necesitan”

Dentro de una semana, el Distrito, en una próxima mesa de trabajo, presentará una solución frente al pago. “La idea es inyectar los recursos al fondo que garantice sus derechos y puedan acceder a pensiones dignas y prestaciones ganadas por sus años de trabajo”, explicó Turbay.

Cartagena tendrá un nuevo Centro Administrativo Distrital

Otra de las peticiones sindicales fue la estructuración de un proyecto para que Cartagena cuente con un Centro Administrativo Distrital, que centralice todas las dependencias y servicios gubernamentales, evitando los arriendos que se pagan por las oficinas desperdigadas por toda la ciudad.

Actualmente, numerosas dependencias distritales funcionan en sedes arrendadas y dispersas en diferentes sectores de la ciudad, lo que genera altos costos operativos, dificultades logísticas y mayores tiempos de desplazamiento para miles de ciudadanos que deben acudir a varias oficinas para completar trámites y servicios.

Frente a esta realidad, el alcalde Dumek Turbay anunció que la visión de su gobierno es transformar estructuralmente la manera en que opera la administración distrital.

“Cartagena necesita una administración moderna, organizada y eficiente. No tiene sentido que la Alcaldía siga funcionando dispersa en múltiples sedes, mientras la ciudadanía debe recorrer media ciudad para hacer sus trámites”, afirmó el mandatario.

Actualmente se estudian dos propuestas de firmas constructoras. La primera contempla que el futuro Centro Administrativo Distrital se ubique en un predio público al lado del colegio INEM, en el barrio Los Corales, una zona que la administración proyecta como punto estratégico para el fortalecimiento institucional y la renovación urbana del sector.

La otra alternativa sería la ubicación del nuevo CAD, al lado de patio portal de Transcaribe, en la Bomba del Gallo, en el sector de Portales de Alicanto.

El alcalde informó que este proyecto será presentado en las sesiones ordinarias de junio del Concejo, para llevarlo a aprobación como acuerdo. “La idea es que en este nuevo CAD también esté la sede de la Contraloría, la Personería, el Concejo y toda la oferta institucional que requiere el ciudadano”, indicó Turbay.

Además, se comprometió con los líderes sindicales de que antes que acabe el mes los llevará a conocer los dos predios y que conozcan las dos propuestas; “para que así haya total concertación”.

“Estamos evaluando proyectos serios, responsables y pensados a largo plazo para Cartagena. Queremos concentrar la oferta institucional en un solo sitio para facilitar la atención al ciudadano y optimizar recursos públicos”, señaló el alcalde Turbay.

Además de centralizar dependencias distritales, el proyecto también estudia la posibilidad de integrar componentes de desarrollo comercial que contribuyan a su sostenibilidad financiera futura.

“No se trata solo de construir un edificio, se trata de dejar una infraestructura funcional, sostenible y que transforme la manera en que el Distrito le sirve a la gente”, agregó el alcalde.

La administración distrital evalúa diferentes alternativas de estructuración y financiación para hacer viable el proyecto, entre ellas mecanismos de aprovechamiento de activos del Distrito y esquemas complementarios de inversión.

“La ciudad hoy puede sentir que hay inversión pública, que hay planificación y que estamos pensando en obras estructurales para el presente y el futuro de Cartagena”, puntualizó el alcalde Dumek Turbay.

Por su parte, el representante sindical Eduin Marsiglia expresó: “Nos alegra saber, alcalde, que dentro de sus proyectos está el Centro Administrativo”.

De concretarse, este proyecto representaría un paso histórico en la modernización administrativa de Cartagena y en el fortalecimiento de la capacidad institucional del Distrito para prestar mejores servicios a la ciudadanía.

Otros temas tratados en el encuentro

El alcalde Dumek Turbay también se comprometió a avanzar en el estudio y estructuración de una intervención al edificio Mariscal, donde funciona las Secretarías de Hacienda y Educación, en cuanto a rehabilitaciones integrales de su infraestructura que dignifiquen la calidad de vida de los trabajadores del Distrito.

Por otro lado, ordenó revisar un proyecto de antaño, y así retomarlo por su administración, que consiste en una sede recreativa para los trabajadores y sindicatos del Distrito en zona norte.

Por otro lado, se socializó que hoy cursa un proceso de selección abreviada, por un orden de 1.700 millones de pesos, para rehabilitar la sede del Datt, y así mejorar la infraestructura y el ambiente laboral.

Además, se informó que para el segundo semestre del presente año se aumentará el número de agentes de Tránsito, frente al crecimiento del parque automotor, las obras de infraestructura, los intercambiadores, entre otras situaciones, que, para los sindicatos, “el número actual de agentes no da abasto”.

Turbay estima que se aumente el capital humano en 100 o 150 nuevos agentes temporales; mientras avanza el proyecto de acuerdo de rediseño institucional, concertado con los sindicatos del Distrito, que se presentará en junio al Concejo. Cabe recordar que esta iniciativa transformará al DATT en la nueva Secretaría de Movilidad de Cartagena.

Por último, se anunciaron nuevas dotaciones para agentes de tránsito y bomberos; así como también el pago atrasado de compensatorios de domingos y feriados.