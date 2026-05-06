Capturado alias Jhonny con un revólver en plena vía pública del barrio San Fernando

En el marco de las acciones operativas contra el hurto y el porte ilegal de armas, la Policía Nacional logró en las últimas horas la captura de un hombre en la zona sur de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento tuvo lugar en vía pública del barrio San Fernando, durante labores de verificación y control adelantadas por las patrullas de vigilancia. En el sitio fue detenido un joven de 21 años, conocido como ‘Jhonny’, oriundo de Cartagena, a quien se le encontró en su poder un revólver junto con un cartucho sin utilizar.

El arma incautada será sometida a estudios balísticos con el fin de establecer si ha sido empleada en hechos delictivos que afecten la seguridad ciudadana.

Tanto el capturado como los elementos decomisados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, quedando a la espera de las audiencias correspondientes que definirán su situación judicial.

El coronel Carlos Julio Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, resaltó que en el desarrollo de estas acciones se han capturado 256 personas e incautado 229 armas de fuego, resultados que contribuyen directamente a la protección de vidas.

“Continuamos fortaleciendo las acciones contra la delincuencia en toda la ciudad. Invitamos a la ciudadanía a denunciar y colaborar para lograr la judicialización de quienes afectan la seguridad y la convivencia”, manifestó.