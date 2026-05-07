A la cárcel presunto abusador de una menor de doce años capturado en Maríalabaja

En un operativo adelantado por la Seccional de Investigación Criminal-SIJIN de la Policía Nacional, fue capturado en vía pública un hombre de 54 años señalado de cometer presuntos actos sexuales contra una menor de edad en el municipio de Maríalabaja.

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La detención se llevó a cabo en el sector conocido como La Curva, en cumplimiento de la orden de captura N. 009 emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de esa localidad, por el delito de acto sexual con menor de catorce años.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se habrían registrado en febrero de 2026. EI capturado, al parecer, realizaba tocamientos de indole sexual a una niña de 12 años, conducta que presuntamente se repetía durante los fines de semana.

Las investigaciones indican que el señalado agresor aprovechaba la cercanía con la madre de la menor para acercarse a la víctima. Según se conoció, la mujer tenía un negocio abierto al público, lugar al que el hoy capturado acudía con frecuencia, aprovechando ese entorno para, presuntamente, cometer los abusos.

La denuncia fue interpuesta por la madre de la menor, lo que permitió activar las acciones judiciales que concluyeron con la captura del sospechoso.

“El trabajo investigativo permitió recolectar el material probatorio necesario para lograr la captura de este individuo y ponerlo a disposición de la justicia. Reiteramos nuestro compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes del departamento”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Tras su captura, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Aunque no aceptó los cargos imputados, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.