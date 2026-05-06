Habilitan red de salud y clínicas privadas en Cartagena para vacunar a viajeros contra el sarampión

En más de 70 puntos conformados por la red pública de los centros de salud administrados por la ESE Cartagena de Indias y las IPS vacunadoras de la EPS, los viajeros con destino a Estados Unidos, Canadá, México y países donde se han presentado casos de la enfermedad, podrán vacunarse a partir de la fecha contra el sarampión, sin ninguna restricción.

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Esta medida también cobija a los empleados de los hoteles, a quienes laboran en la zona turística, taxistas, guías turísticos, y cualquier otra persona que mantengan contacto permanente con turistas nacionales o extranjeros.

Se trata de una medida del gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, que pretende la vacunación masiva dirigida a viajeros como respuesta a los casos de contagios y recientes alertas sanitarias que se han presentado en el país y en la Región de las Américas.

Sobre esta estrategia el director del Dadis, Rafel Navarro España, señaló que la idea es que el mayor número de viajeros accedan a la vacunación sin restricciones de horario, al tiempo que recordó que la inmunización sigue siendo una de las herramientas más importantes para prevenir brotes, de enfermedades prevenibles por vacunación.

Los puntos, que estarán a disposición de los viajeros internacionales tendrán horario de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Los sábados, de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Como requisito, los viajeros deben presentar tiquete de viaje y pasaporte.

Las vacunas contra el sarampión que se aplicarán a viajeros sin antecedente vacunal verificable, hasta los 10 años, será la triple viral (protege contra el sarampión, rubéola y parotiditis) y, entre los 11 y 59 años, una dosis de vacuna bivalente SR (contra sarampión y la rubéola), al menos 15 días antes del viaje.

Cabe recordar que, desde el Dadis, se continúan intensificando los protocolos de bioseguridad en las terminales aérea y portuaria, con el objetivo de verificar el estado de salud de los viajeros internacionales a su llegada.