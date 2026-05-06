Operativos de control en el centro dejan más de 80 vehículos inmovilizados

Durante las acciones de control y regulación de la movilidad, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del DATT, llevó a cabo operativos en el Centro de la ciudad que dejaron como resultado la inmovilización de más de 80 vehículos.

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Las intervenciones se realizaron en corredores estratégicos como la avenida Daniel Lemaitre y la avenida El Pedregal, donde se ha identificado una alta incidencia de mal parqueo, conducta que afecta la movilidad, la seguridad vial y el orden en el espacio público.

Durante los operativos, las autoridades verificaron el cumplimiento del decreto vigente que prohíbe la circulación de motocicletas en el centro de la ciudad, con excepción de los conductores que cuentan con el debido permiso expedido por la autoridad de tránsito. Asimismo, se verificó la documentación exigida, como SOAT, revisión técnico-mecánica y licencia de conducción, así como el acatamiento de las normas de tránsito.

Como resultado, se impusieron las sanciones correspondientes a los conductores que incurrieron en infracciones.

“Seguimos realizando los operativos de control y regulación en diferentes puntos de la ciudad, esta vez desde el centro con el objetivo de seguir realizando operativos de control para salvaguardar la vida y la integridad de todos los actores viales, asimismo verificamos la documentación requerida para circular de manera segura”, dijo José Ricuarte, director del DATT.

El DATT reitera su compromiso con la organización del tránsito y hace un llamado a todos los actores viales a respetar las normas, con el fin de contribuir a una movilidad más segura y eficiente en la ciudad.