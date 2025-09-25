Carreteros bloquearon el centro de Cúcuta tras operativo nocturno de autoridades

Cúcuta.

Desde la medianoche del miércoles se desató una nueva controversia en Cúcuta tras un operativo de la Policía y la Alcaldía en el que fueron decomisadas 17 carretas a vendedores ambulantes.

En protesta, el gremio de carreteros bloqueó en la mañana de este jueves la avenida sexta con calle sexta, paralizando la movilidad en pleno centro de la ciudad.

Brandon López, uno de los afectados, aseguró que más de un centenar de uniformados y funcionarios de la administración llegaron a los parqueaderos donde se guardaban las carretas y se las llevaron sin ninguna orden.

“Con eso mantenemos a nuestras familias. Yo de ahí saco la comida y hasta los pañales de mi hija. Llegaron como bandidos, no mostraron papeles ni explicaciones y nos quitaron todo”, dijo.

El vendedor también rechazó las estigmatizaciones que suelen recaer sobre este gremio. “Dicen que nosotros traficamos, pero si quieren que nos pongan un policía que nos vigile. Yo solo vendo aguacates, fresas, tomates y cebolla. En un día bueno me gano 30 o 50 mil pesos, pero vivimos del día a día”, relató.

Por su parte, Carmen Cecilia Hernández, quien trabaja en este oficio desde hace diez años, pidió a la Alcaldía que devuelva las carretas. “Somos madres y padres de familia, tenemos hijos, pagamos arriendo, agua y luz con lo poco que hacemos. Si no nos entregan las carretas, vamos a seguir con este bloqueo”, advirtió.

El gremio asegura que no se trata de delincuentes sino de trabajadores que buscan su sustento en las calles.

Por ahora, mantienen interrumpido el tránsito en el centro de Cúcuta y advierten que no levantarán la protesta hasta que reciban una respuesta de la administración municipal.