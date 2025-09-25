Campaña de la Policía Comunitaria busca reducir homicidios y lesiones personales en Magangué

Cartagena

En un esfuerzo por proteger la vida y fomentar la seguridad ciudadana, la Policía Nacional de Colombia a través de sus gestores comunitarios ha lanzado una campaña integral para prevenir homicidios y lesiones personales en el municipio. La iniciativa se despliega en parques, casas y calles, buscando impactar directamente en los espacios donde la comunidad se desenvuelve a diario.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El objetivo principal de esta campaña es claro: evitar la pérdida de vidas. Los uniformados de la Policía Comunitaria están trabajando activamente en la prevención del delito, promoviendo la convivencia pacífica y el respeto por la vida.

“En Magangué, la Policía Nacional reafirma su compromiso inquebrantable con la protección de la vida y la seguridad de cada ciudadano. Trabajamos incansablemente, en colaboración con la comunidad, para prevenir el delito y construir un futuro donde la paz y la tranquilidad sean una realidad para todos,” afirmó el Coronel Alejandro Reyes Ramírez, Comandante de la Policía en Bolívar.

Este esfuerzo conjunto entre la Policía y la comunidad busca crear un entorno más seguro y protegido para todos los habitantes de Magangué.

La participación ciudadana es fundamental para el éxito de esta campaña. Se invita a todos los residentes de Magangué a unirse a esta iniciativa, reportando cualquier actividad sospechosa y colaborando con las autoridades para construir una comunidad más segura. La denuncia temprana y la colaboración activa son herramientas clave para prevenir el delito y proteger vidas.

Entre las actividades que se están llevando a cabo, destacan los talleres de sensibilización en escuelas y colegios, las jornadas de limpieza y recuperación de espacios públicos, y los patrullajes conjuntos entre la Policía y líderes comunitarios. Estas acciones buscan fortalecer el tejido social, fomentar la confianza entre los ciudadanos y las autoridades, y crear un ambiente propicio para la convivencia pacífica.

Se espera que esta campaña tenga un impacto significativo en la reducción de los índices de criminalidad en Magangué. Al trabajar juntos, la Policía y la comunidad pueden construir un futuro más seguro y próspero para todos. La esperanza es que esta iniciativa sirva como modelo para otros municipios de Bolívar y de toda Colombia.