Banda “Los Fantásticos”, el otro proceso que la Fiscalía abandonó: Procuraduría

La Procuraduría advirtió que, en los juzgados Especializados está frenado el proceso contra integrantes de una de las bandas más peligrosas de Bogotá y la responsable de uno de los casos más recordados en la ciudad, la fuga a sangre y fuego de un preso en una sede de la EPS Compensar.

Una carta de la Procuraduría General, con destino a la fiscal general Luz Adriana Camargo, advierte que varios de los delitos en contra de siete presuntos integrantes de una organización criminal conocida como “Los Fantásticos” ya entraron a los terrenos de la prescripción y varias conductas quedarían en la impunidad por culpa de la Fiscalía.

Ese proceso lleva nueve años, no avanza, ya son varias las cartas que la Procuraduría y el Juzgado han enviado a la fiscal General y nada que les responden.

‘Los Fantásticos’: La peligrosa banda cuyo proceso no avanza

‘Los Fantásticos’ fue esa presunta organización criminal cuyos integrantes están en juicio por los delitos de homicidio agravado; tráfico de armas; concierto para delinquir y hurto agravado.

Esa banda se disfrazaba de policías, de agentes del CTI, de oficiales del Ejército y hasta de miembros del INPEC para robar cajeros electrónicos, asaltar carros de valores y residencias con cajas fuertes con fusiles de largo alcance. Robaron más de mil millones en todos sus ataques.

Entre los casos más recordados, el rescate a mano armada de un preso en una clínica de Compensar al sur de Bogotá. Ese día, encapuchados con gabardinas y fusiles en mano al mejor estilo de Hollywood, rescataron a un preso de alto perfil que estaba en cita odontológica.

En 2018 los acusados recuperaron la libertad por vencimiento de términos.

La advertencia de la Procuraduría a la Fiscalía

Dice la Procuraduría que “tras un análisis minucioso de las actuaciones procesales, queda claramente establecido que la mayor parte de las audiencias frustradas obedecen a circunstancias directamente imputables a la Fiscalía General de la Nación.

Adjunta una tabla que se titula “audiencias fracasadas”, y hace el recuento desde el año 2016 a la fecha. Entre el 2021 y 2025 se registraron las situaciones más reprochables. ((ver informe))

Se destaca el constante cambio de fiscales, aplazamientos de audiencias porque la Fiscalía dijo no tener pruebas o porque no citó a testigos.

La última audiencia fue el 11 agosto de 2025 y no se hizo porque la Fiscalía no se presentó. De ello quedó constancia en el juzgado.

Impunidad que se avecina

Porque varios de los delitos a excepción del homicidio agravado, entraron en línea roja de la prescripción, situación que pone en serio riesgo la viabilidad de la acción penal y, de forma más trascendental, el derecho constitucional de acceso efectivo a la justicia de las víctimas.

La Procuraduría le está pidiendo a la fiscal Luz Adriana Camargo dos puntos. 1) que se suspenda la rotación de fiscales porque esa situación está dilatando el proceso. 2) Para el 8 de octubre, que es la próxima audiencia se garantice la asistencia de un fiscal.

La Procuraduría advierte que puso de presente esta situación a la fiscal general desde el 23 de julio, lo reiteró el 6 de agosto, y la carta más reciente del 19 de septiembre y a la fecha no hay ninguna respuesta por parte de la Fiscalía.

La respuesta de la Fiscalía: Niegan responsabilidad

Responde la Fiscalía que solo hasta hoy dio respuesta a las inquietudes de la Procuraduría.

Ya designó al fiscal 11 Especializado para que se encargue de ese caso. Este fiscal es el mismo que designaron para el caso de alias ‘Satanás’.

Dice la Fiscalía que ese fiscal se reunió con el juez penal de conocimiento con el fin de implementar acciones para actuar con celeridad. Es decir, la Fiscalía solo tomó acciones después de las denuncias que revelamos en esta sección EL DATO DE JOSE ANDRES de Caracol Radio.

Por último, la Fiscalía niega su responsabilidad en las múltiples audiencias frustradas, también niega la prescripción del caso, por ejemplo, dice “el término prescriptivo se reinició en febrero de 2017, por la mitad del máximo, en otras palabras 25 años. Así que se está muy lejos de una eventual prescripción”.