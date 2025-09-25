Alcaldía de Cúcuta adelanta jornadas especiales de bienestar e integración en barrios de la ciudad

Comunidades con bienestar e integración. / Alcaldía de Cúcuta.

Cúcuta

Desde este jueves y hasta el próximo sábado 27 de septiembre, la alcaldía de Cúcuta adelantará las jornadas de “Comunidades con Bienestar e Integración”.

“Comunidades con bienestar es un programa que, desde la alcaldía de Cúcuta, específicamente desde Bienestar Social, se articula con las diferentes secretarias para llevar esta oferta institucional a los diferentes barrios de la ciudad”, explicó Beatriz Vélez, secretaria de Bienestar Social.

“Allí se podrán adelantar las postulaciones al programa de Colombia Mayor, atención para la legalización de los asentamientos humanos, atención jurídica y psicosocial para personas que ha sufrido violencia basada en género, actividades de prevención a la primera infancia, trámites ante el Sisbén y vacunación de mascotas” resaltó la funcionaria.

Las jornadas están estipuladas de la siguiente manera:

Jueves 25 de septiembre: Cancha cubierta La Libertad, barrio La Libertad.

Cancha cubierta La Libertad, barrio La Libertad. Viernes 26 de septiembre: Iglesia Cristiana Cuadrangular El Talento, barrio El Talento.

Iglesia Cristiana Cuadrangular El Talento, barrio El Talento. Sábado 27 de septiembre: Parque La Virgen de Policarpa, barrio Policarpa.

Las jornadas inician a las 8:00 de la mañana.