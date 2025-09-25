A la cárcel dos hombres señalados de abusar sexualmente de su prima, menor de edad. / Foto: Fiscalía.

Norte de Santander

En las últimas horas fueron capturados dos hombres, señalados de abusar de su prima, menor de edad, en zona rural del departamento Norte de Santander.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado a dos hombres, por hechos ocurridos en zona rural de Toledo, Norte de Santander.

De acuerdo con las investigaciones los procesados durante el 2024, al parecer, aprovechando su parentesco como tío y primo de la menor de edad de 7 años, le habrían realizado tocamientos de tipo sexual en la casa de la abuela cuando quedaba a cargo de la niña.

Los hombres de 25 y 23 años fueron capturados en cumplimiento de una orden judicial por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional en vía pública de esta localidad.

Un juez penal municipal con funciones de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.