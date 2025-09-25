Abogado de Valeria Fanador revela nuevos avances en la investigación del caso en Cajicá

Caso Valeria Afanador: abogado asegura que la niña necesitó un tercero para salir del colegio // Caracol Radio

Colombia

El abogado de la familia de Valeria Fanador, la niña de 10 años desaparecida en Cajicá y hallada sin vida en el río Frío, entregó detalles sobre los avances de la investigación. En entrevista con Caracol Radio, Julián Quintana aseguró que la Fiscalía ha sido receptiva, pero insistió en que es necesario profundizar en todas las hipótesis.

“Reconocemos los esfuerzos del ente investigador, sin embargo creemos que se puede avanzar más rápido y que esas dos hipótesis tienen que ser investigadas con profundidad y también descartadas o corroboradas”, señaló Quintana.

Avances en pruebas científicas

El abogado explicó que se adelantan varias diligencias clave:

ADN: Medicina Legal verifica si existe un tercer perfil genético en el cuerpo de Valeria.

Redes de comunicación: ya finalizó el análisis de antenas en el sector para ubicar a quienes estuvieron presentes durante la desaparición.

Exámenes de agua: se busca determinar si la menor falleció en el mismo río donde fue encontrada o en otro lugar.

Lesiones y hallazgos en el cuerpo de Valeria

Quintana destacó que la niña presentaba “laceraciones y escoriaciones” previas a su muerte, que no pueden considerarse menores. Según dijo, una de las lesiones estaba en el tórax, lo que podría indicar un golpe fuerte pese a la protección de la ropa.

El abogado también resaltó que “los zapatos tenían gran cantidad de lodo”, lo que abre la hipótesis de que Valeria caminó por la zona antes de caer o ser sumergida en el río.

Tutela contra la Fiscalía

La familia interpuso una acción de tutela denunciando que el ente acusador no había respondido oportunamente a las solicitudes ni entregado copias completas del expediente. Aunque recientemente se recibieron varias carpetas con pruebas recolectadas, aún faltan videos, registros de antenas y elementos técnicos.

“La tutela está en estudio en el Tribunal de Bogotá. Dependiendo de lo que recibamos, valoraremos si continuamos con ella o desistimos”, explicó Quintana.

Hipótesis de un tercero

El abogado recalcó que la Fiscalía aún mantiene en investigación la posible participación de un tercero. Según los padres de la niña, Valeria nunca se exponía sola a entornos inseguros, lo que refuerza la sospecha de que alguien pudo llamarla o inducirla a salir del colegio.