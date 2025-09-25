Abogado cartagenero será el nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras en Bolívar

Cartagena

La página de la Presidencia de la República, ha publicado la designación del Dr. Daniel Flórez Muñoz como próximo Director Territorial de Bolívar, en un nombramiento que promete fortalecer las acciones de restitución y reparación integral en el Caribe colombiano.

Flórez Muñoz, es abogado de la Universidad de Cartagena, certificado en Estudios Afrolatinoamericanos por la Universidad de Harvard (EE. UU.), especialista en Métodos y Técnicas de Investigación Social por CLACSO y magíster en Derecho con una tesis centrada en la Justicia Transicional.

Actualmente adelanta su Doctorado en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional en la Universidad de Valencia (España).

Autor de diversos libros y artículos académicos sobre derechos humanos, justicia transicional y construcción de paz, el Dr. Flórez Muñoz, cuenta con una amplia trayectoria académica y un sostenido trabajo con comunidades víctimas, campesinas y étnicas del Caribe colombiano.

Su nombramiento representa un paso en el compromiso institucional con la defensa de los derechos territoriales y la dignidad de las poblaciones afectadas por el conflicto armado en el Caribe colombiano.

“Conociendo el trabajo y la dedicación de este abogado cartagenero, en la defensa de los derechos humanos, sin duda, será un bastión clave para materializar las transformaciones que las víctimas del departamento necesitan”, aseguró una víctima de los Montes de María.