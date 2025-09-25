“$590 mil millones en Cundinamarca, no se han podido invertir”: Gobernador Jorge Emilio Rey

Colombia.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció que $590 mil millones, pertenecientes a recursos del departamento no se han podido invertir en cerca de 60 proyectos de agua y saneamiento.

Aseguró que los planes han estado en fila los últimos 17 meses y detalló que se han reunido con la ministra de vivienda Helga Rivas y con profesionales encargados en el tema y que no se ha aprobado ninguno de estos proyectos.

“El agua, su preservación y uso responsable son pilares de este Gobierno Nacional, pero la realidad es que, aunque no estamos pidiendo un solo peso al Ministerio para financiar estas obras, no se nos ha permitido acceder a nuestros propios recursos para resolver problemas estructurales en el sector”. Detalló el gobernador mediante un trino de X.

Además aseguró que, la ventanilla nacional del Ministerio de Vivienda “No cuenta con el personal suficiente para viabilizar los proyectos existe algún otro favor que ha generado las permanentes demoras”.

Finalizó diciendo que es necesario dejar de contaminar las fuentes hídricas del departamento con la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales.