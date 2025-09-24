Vendedores del puente de Turbaco cerca de Jardines de Paz denuncian desalojo sin garantías

Cartagena

Un grupo de 11 vendedores estacionarios, que durante años han trabajado bajo el puente de Turbaco en la Troncal de Occidente, cerca del cementerio Jardines de Paz, denuncian un “desalojo abrupto” por parte de la Alcaldía de Turbaco ejecutado a finales de julio. Según los afectados, el operativo ha dejado a estas familias sin su principal fuente de sustento y en una total incertidumbre.

Los vendedores aseguran que durante el desalojo les fueron confiscadas sus herramientas de trabajo y mercancías, las cuales no han sido devueltas hasta la fecha.

“Llegaron una vez en la madrugada y se nos llevaron todo. Si nosotros vivimos del día a día, hay varias personas en la casa que nos esperan de lo que uno lleva. Esta situación tiene casi dos meses y no han hecho nada. Si ellos comenzaron la labor de desalojarnos, entonces que busquen la forma y los medios para que uno esté en su casa bien, porque uno no se va a quedar con las manos vacías”, expresó Israel Pacheco, quien tiene 20 años trabajando en este lugar vendiendo productos como galletas chepacorinas y mecatos.

Carlos Castillo, quien acompaña jurídicamente a estos vendedores estacionarios para que no se violen sus derechos, explicó que el argumento de la Alcaldía de Turbaco para ejecutar el desalojo es la necesidad de entregar la zona al concesionario Autopistas del Caribe.

“El argumento que da la alcaldía de Turbaco es entregar la zona al concesionario, pero al tiempo que están solicitándole eso a los vendedores estacionarios, también le están violentando sus derechos porque no le están planteando ninguna alternativa de solución válida, real, que les permita continuar viviendo dignamente”, señaló.

Castillo puntualizó que dentro del grupo de vendedores desalojados hay personas en alta vulnerabilidad social, como víctimas de desplazamiento forzado, que ahora se enfrentan a un proceso de revictimización.

“Ellos saben quiénes son los vendedores, saben qué compromisos han asumido. Hace 14 años la Alcaldía de Turbaco hablaba de un proceso de reconversión laboral. Ahora, la ley es clara y dice que si usted los quiere quitar, entonces reconózcales un número determinado de salarios mínimos mensuales legales vigentes. En su omento, la misma concesión decidió entregarle unas carpas y sillas para que ellos pudiesen estar mejor ofreciendo los bienes que producen aquí, eso se configura en una evidencia clara del reconocimiento de que ellos están allí”, manifestó.

Los afectados exigen que la administración municipal de Claudia Espinosa reconozca sus derechos adquiridos y les ofrezca una solución justa que les permita seguir llevando el sustento a sus casas.