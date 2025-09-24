Urgencias de mediana y alta complejidad en Cartagena tienen ocupación del 95%
El Dadis hizo un llamado a la ciudadanía para que visite los centros asistenciales, solo cuando sea estrictamente necesario
Cartagena
El Distrito de Cartagena registra por estos días un alarmante crecimiento en la utilización de servicios de urgencias, relacionado principalmente con patologías respiratorias, dengue, enfermedades diarreicas y enfermedad de manos, pies y boca.
En diálogo con Caracol Radio, Rafael Navarro, director del DADIS, aseguró que muchos pacientes están ingresando a clínicas y hospitales con sintomatología que no revisten gravedad, y que pueden recibir atención básica.
“Nosotros tenemos las urgencias de primer nivel con una ocupación realmente baja; a lunes que hacíamos la revisión estábamos a menos del 60%, pero en las urgencias de mediana y alta complejidad estamos sobre el 95%. Por eso pedimos que en el caso del dengue, se acuda a las clínicas solo si hay dificultad respiratoria y deshidratación, de lo contrario que sea a través de consulta externa o servicios ambulatorios”, manifestó el funcionario.
Desde la entidad aseguraron que continuarán realizando un monitoreo permanente, con el fin de evitar un colapso en la red hospitalaria, e hicieron un llamado a la prevención de enfermedades.