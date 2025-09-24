Urgencias de mediana y alta complejidad en Cartagena tienen ocupación del 95%

Cartagena

El Distrito de Cartagena registra por estos días un alarmante crecimiento en la utilización de servicios de urgencias, relacionado principalmente con patologías respiratorias, dengue, enfermedades diarreicas y enfermedad de manos, pies y boca.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En diálogo con Caracol Radio, Rafael Navarro, director del DADIS, aseguró que muchos pacientes están ingresando a clínicas y hospitales con sintomatología que no revisten gravedad, y que pueden recibir atención básica.

“Nosotros tenemos las urgencias de primer nivel con una ocupación realmente baja; a lunes que hacíamos la revisión estábamos a menos del 60%, pero en las urgencias de mediana y alta complejidad estamos sobre el 95%. Por eso pedimos que en el caso del dengue, se acuda a las clínicas solo si hay dificultad respiratoria y deshidratación, de lo contrario que sea a través de consulta externa o servicios ambulatorios”, manifestó el funcionario.

Desde la entidad aseguraron que continuarán realizando un monitoreo permanente, con el fin de evitar un colapso en la red hospitalaria, e hicieron un llamado a la prevención de enfermedades.