Tribunal admite tutela contra el CNE por la decisión de aprobar al Pacto Histórico como partido único

El Tribunal Superior de Bogotá admitió para estudio una tutela presentada por Gustavo Bolívar y Carolina Corcho, precandidatos presidenciales que reclaman el amparo de sus derechos fundamentales a la participación política, al debido proceso y la igualdad.

La tutela se presentó contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a la resolución 09673 del 17 de septiembre, que otorgó la personería jurídica al Pacto Histórico como un partido único para los próximos comicios, excluyendo a los movimientos Progresistas y Colombia Humana.

En el recurso Corcho y Bolívar piden la suspensión parcial de los efectos de la resolución del CNE y que se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitar la inscripción de las precandidaturas presidenciales y legislativas. Teniendo en cuenta que, el próximo 26 de septiembre, vence el plazo para realizar las consultas internas en esta colectividad.

“La Magistrada Karen Lucia Castro del Tribunal de Bogotá, ha solicitado que todos y todas las que estamos afectadas, que somos más de 11 millones de colombianos, nos manifestemos frente a la posible vulneración del derecho fundamental del Pacto Histórico para participar en la consulta popular del 26 de octubre, para elegir candidat@ presidencial y ordenar democráticamente nuestra lista cerrada a Senado y Cámaras. Le solicito a todos los demócratas que nos dirijamos al tribunal de Bogotá y a la magistrada en las próximas horas, para expresar el respaldo a nuestra argumentación que respalda esta acción de tutela”, expresó Corcho en su cuenta de X.

