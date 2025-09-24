TransMilenio destina $8.000 millones en convenio con la Policía para reforzar seguridad del sistema

Colombia

TransMilenio anunció la firma de un nuevo convenio con la Policía Metropolitana de Bogotá para fortalecer la seguridad del sistema y su entorno. La inversión será de $8.000 millones de pesos y se ejecutará entre octubre de 2025 y el primer semestre de 2026.

Según explicó el Ente Gestor, durante los siete meses que transcurrieron entre la finalización del anterior convenio y el inicio de este, la colaboración con la Policía se mantuvo activa. “Logramos contar con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá para las actividades habituales (…) es una colaboración con la que hemos contado con o sin convenio y estamos seguros de que la seguiremos teniendo”, señaló la entidad.

Áreas de inversión

El dinero será destinado a:

Tecnología y sistemas de monitoreo.

Movilidad e infraestructura.

Capacitación de uniformados.

Equipos especiales y de intendencia.

Logística y armamento.

Estas líneas permitirán ampliar la capacidad de reacción y las labores de prevención en el componente troncal del sistema, así como la colaboración con cuadrantes de seguridad en el servicio zonal.

Acciones en seguridad

El convenio no establece un número fijo de uniformados en estaciones o portales, pero sí la coordinación de medidas como:

Requisas y verificación de antecedentes.

Capturas e incautación de armas.

Imposición de comparendos.

Acciones preventivas de convivencia.

Además, TransMilenio puso a disposición de las autoridades su centro de control de cámaras, una herramienta clave para identificar casos de violencia y activar una respuesta policial inmediata.

Lo que viene

Una vez finalice este convenio, en 2026, se abrirá un nuevo proceso de encuentros entre las instituciones para evaluar las necesidades de seguridad y establecer un nuevo acuerdo adaptado a las condiciones del momento.