Soldado se habría disparado con su arma de dotación.

El uniformado fue trasladado al hospital de garzón en donde falleció

Neiva

En el Huila, es investigada la muerte de un soldado de 19 años de edad, quien habría recibido el impacto de arma de fuego al parecer de su propia arma de dotación.

El hecho se presentó, cuando el soldado, de 19 años de edad, quien prestaba su servicio militar en las instalaciones de la unidad, resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato al Hospital San Vicente de Paúl, del municipio de Garzón, Huila, donde se confirmó su fallecimiento.

el soldado Duván Felipe Losada Jiménez, era orgánico del Batallón Especial Energético y Vial N.° 12, con sede en Altamira, Huila, y habría muerto según comunicado de la novena brigada por causas autoinfligidas.

El ejercito lamentó la muerte del soldado ,entre tanto organismos comopetentes, relizan las investigaciones para poder determinar lo ocurrido con el uniformado.