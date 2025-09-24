Distrito dará incentivos a comerciantes afectados por obras del Metro

Colombia.

La Secretaría de Desarrollo Económico, anunció que los comercios que se han visto afectados por las obras de la Primer Línea del Metro, podrán acceder a estos beneficios.

¿Cuáles son los requisitos clave ?

Demostrar que sean micro, pequeñas o medianas empresas.

Registro mercantil activo.

Estar ubicado en las zonas afectadas.

Cédula de ciudadanía.

NIT.

La Secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López, aseguró que “La inversión para este 2025, va a ser cercana a los $6 mil millones”.

Además, detalló que la idea es que el otro año se hará el mismo ejercicio, para poder priorizar otras zonas que van a empezar a estar en sectores y corredores de obra.

Dijo que por el momento, son 12 zonas en 5 localidades distintas identificadas que son las priorizadas.