Distrito dará incentivos a comerciantes afectados por obras del Metro
Las ayudas serán para micros, pequeñas y medianas empresas.
Colombia.
La Secretaría de Desarrollo Económico, anunció que los comercios que se han visto afectados por las obras de la Primer Línea del Metro, podrán acceder a estos beneficios.
¿Cuáles son los requisitos clave ?
- Demostrar que sean micro, pequeñas o medianas empresas.
- Registro mercantil activo.
- Estar ubicado en las zonas afectadas.
- Cédula de ciudadanía.
- NIT.
La Secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López, aseguró que “La inversión para este 2025, va a ser cercana a los $6 mil millones”.
Además, detalló que la idea es que el otro año se hará el mismo ejercicio, para poder priorizar otras zonas que van a empezar a estar en sectores y corredores de obra.
Dijo que por el momento, son 12 zonas en 5 localidades distintas identificadas que son las priorizadas.