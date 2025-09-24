Producían más de $3.000 millones en minería ilegal

Neiva

Autoridades lograron un importante golpe contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en la vereda El Puente, municipio de Altamira, Huila.

Durante la intervención fue desmantelada una unidad de producción minera a cielo abierto, con la captura de cuatro personas y la incautación de dos retroexcavadoras y dos volquetas, maquinaria utilizada para la extracción ilegal de material de arrastre.

Producian mas de tres milmillones de pesos anuales Ampliar

La afectación a los presuntos delincuentes está valorada en 700 millones de pesos en infraestructura y equipos, con lo que se evitó además que las estructuras criminales obtuvieran cerca de 280 millones de pesos mensuales y más de 3360 millones de pesos al año, producto de esta actividad ilícita.

La explotación ilegal estaba generando deforestación, alteración del paisaje, remoción de suelos y graves daños a los componentes de aire, agua y suelo, impactos cuyo tiempo de recuperación se estima en más de 30 años.