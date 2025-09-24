Polémica por conductor en aparente estado de embriaguez: TransMilenio desmiente y aclara

Colombia.

A través de las redes sociales, circula un video en donde se ve a un conductor del SITP en aparente alteración de estado de consciencia. Situación que desató incomodidad y preocupación tanto en los usuarios del sistema, como en la empresa.

Frente a la situación, mediante un comunicado, TransMilenio aclaró que la situación en donde se veía en un estado muy extraño al conductor, se debía a una descompensación hormonal y diabetes.

Uno de los funcionarios de la entidad, se pronunció y detalló que “El compañero lo que tuvo fue una cuestión de azúcar. No está embriago ni nada. Él sacó el carro bien y durante el recorrido, tuvo una baja o alta de azúcar y esas son las consecuencias”.

La empresa aclaró que durante el presente año, ha realizado más de 13 mil pruebas de alcoholemia de manera preventiva en los patios, previo al inicio de operaciones con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Por su parte, el trabajador se encuentra en acompañamiento médico y no prestará servicios hasta que finalice el proceso de revisión.